Fernando Mendes voltou aos palcos com a peça 'Insónia', em exibição no Teatro Armando Cortez, e não podia estar mais feliz com o apoio que recebeu de amigos e colegas.

Jorge Jesus foi uma das figuras que marcou presença para assistir ao espetáculo e o apresentador mostrou a sua gratidão com o gesto nas redes sociais, numa publicação feita esta terça-feira.

"24 horas antes de regressar ao trabalho no Brasil, o meu grande amigo e grande profissional Jorge Jesus ainda teve tempo para assistir ao meu espetáculo 'INSÓNIA'. Espero ter retribuído nesta 1h45 um bocado das alegrias que me tens dado pelo teu percurso profissional. Um bem haja. Aproveito para te desejar um excelente ano de conquistas", agradeceu Fernando Mendes.

