Fernando Mendes decidiu homenagear Neno no direto d'O Preço Certo', da RTP1, esta segunda-feira, 14 de junho, referindo que o antigo futebolista iria estar no programa.

Muito emocionado, o apresentador começou por dizer: "E agora vou dedicar este programa a um grande amigo. Acho que era amigo de todos. Era um homem extraordinário, que é o Neno".

"Partiu. Eramos mesmo amigos e era um homem que tinha um coração do tamanho do mundo. Neno, vias este programa todos os dias e há uma coisa interessante. O Neno era para estar aqui hoje. Era o convidado de hoje deste programa, ainda por cima... Portanto, quero dar um abraço à família. E tu, Neno, estejas onde estiveres, estás sempre no meu coração. Este programa hoje é para ti", acrescentou, recebendo depois um forte aplauso do público.

Recorde-se que Neno morreu no final da semana passada aos 59 anos.

