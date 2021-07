Depois de ter anunciado ao mundo que vai ser pai pela primeira vez, através do videoclipe do tema 'Raro', lançando na semana passada, Fernando Daniel esteve no 'Casa Feliz', da SIC.

Em conversa com João Baião, o cantor mostrou-se muito feliz por estar prestes a conhecer o primeiro filho/ou filha.

"Vivemos juntos há quatro anos e namoramos há cinco. Estamos muitos felizes, muito ansiosos", começou por dizer, referindo-se também à companheira, Sara Vidal.

"É um momento super bonito, era uma coisa que queríamos. Foi pensado. Vai nascer em dezembro. Só espero que não nasça no Natal, que nasça um bocadinho antes para dar ali [um tempinho]", acrescentou. "Vai ser, sem dúvida, o projeto mais importante [da minha vida]", completou.

