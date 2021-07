Fernando Daniel terminou a semana a surpreender os fãs com uma grande novidade. O cantor e a companheira, Sara Vidal, vão ser pais pela primeira vez, notícia que foi partilhada com o mundo através do videoclipe da música 'Raro'.

Após os fãs terem estado os últimos dias a aguardar pelo vídeo do tema, este chegou com a boa-nova e deixou o seguidores radiantes.

Assim que revelou que a amada está grávida, foram imensas as mensagens que Fernando Daniel recebeu.

"Eu gostava de conseguir expressar a minha felicidade mas não sei como. Parabéns, meus amores! O mundo começa agora, papás", disse uma seguidora. "Parabéns, o amor incondicional espera-vos", escreveu outra. "Que orgulho!! Muitos parabéns aos dois e felicidades", pode ainda ler-se entre os muitos comentários no Instagram.

Também no YouTube, onde está disponível o videoclipe do tema, foram muitos os que deram os parabéns aos futuros papás.

Uma notícia feliz que destacamos esta semana na rubrica Foto da Semana. Veja abaixo a imagem que confirma a gravidez:

De lembrar que, entretanto, entre as muitas carinhosas mensagens que o casal recebeu, Carolina Deslandes mostrou aos fãs como é que recebeu a novidade, há quase dois meses.

