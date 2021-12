Fernando Daniel está a viver uma experiência "enriquecedora" depois de ter sido pai pela primeira vez há quase uma semana. A pequena Matilde nasceu no dia 14 de dezembro e é fruto da relação do cantor com Sara Vidal.

Nas stories da sua página de Instagram, Fernando Daniel esteve a responder a algumas perguntas dos fãs e a paternidade foi o grande destaque.

"Estou a adorar tudo, menos a privação do sono", afirmou, falando desta experiência como pai.

"Não dá mesmo para explicar. É mesmo uma sensação indiscritível. Não tem comparação a nada", acrescentou numa outra publicação.

Sobre o parto, o cantor revelou que "assistiu e acompanhou todo o processo". "O parto correu lindamente. A Sara esteve impecável! Parecia que dava à luz todos os dias", partilhou, elogiando a companheira.



Estes primeiros dias com a pequena Matilde têm sido muito "felizes", mas também "cansativos", como o artista desabafou aos seguidores.

"Vais ser um pai galo, controlador ou um pai mais tipo numa boa?", quis saber outro fã. "Acho que vou ser os dois em fases diferentes da vida da Matilde. Acho que a palavra chave é equilíbrio. Controlador nunca, protetor sim, mas o que é demais também enjoa", respondeu.

Mas não ficou por aqui e revelou que havia já escolhido um nome caso fosse um menino. Iria chamar-se "Fernando".

Também questionaram qual a primeira viagem em família. No entanto, Fernando Daniel explicou que "não sabe" qual será a primeira viagem a três, mas "acredita que vai ser giro ir à Disney com a Matilde".

Entre as muitas perguntas, também quiseram saber como está a companheira do cantor, Sara Vidal. "Está a recuperar e está a sair-se muito bem, mesmo! Aliás, tive uma ideia! Vou ocultar esta história dela e fica aqui a sugestão de lhe enviarem mensagem para o Instagram a desejar força e uma boa recuperação! Ah, e digam que ela é linda! Porque é", disse o cantor.

