Fernando Daniel completa 26 anos esta quarta-feira, 11 de maio, data que foi desde logo assinalada no Instagram pela companheira, Sara Vidal.

Junto de uma fotografia do cantor com a filha que têm em comum, a pequena Matilde, Sara Vidal escreveu: "Apaixono-me todos os dias. Parabéns, meu amor, amo-te".

De recordar que a filha do casal nasceu no final do ano passado.

Leia Também: Fernando Daniel em amorosa sessão fotográfica com a filha e a namorada