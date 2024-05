Fernando Alvim esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira para participar no 'consultório' do amor do 'Dois às 10', da TVI.

Ao ser questionado sobre o estado atual da sua vida amorosa, confessou que era "uma situação complicada". "Não tenho namorada", partilhou depois. "Gosto muito de ser solteiro", admitiu ainda.

Ao falar do seu novo livro, 'Ninguém Disse Que Iria Ser Fácil', explicou: "Fala muito de amor. Considero-me o Mourinho do amor. Isto é: O Mourinho também foi um péssimo jogador, mas depois era um ótimo treinador. Assim sou eu. Acho que sou um bom analista do amor, mas depois na prática não sou assim tão bom".

Durante a conversa com os apresentadores do 'Dois às 10', Fernando Alvim partilhou também que a relação mais longa que teve em 50 anos de vida "durou quatro anos". "E depois tive outra logo de três [anos]", acrescentou.

