Fernando Alvim está de parabéns e a data foi assinalada na página de Instagram de Nuno Markl.

Ao recordar uma fotografia antiga de ambos, escreveu: "E olha que jovens. E agora aqui estamos: eu uns passos mais à frente que tu nos 50, tu a estreares-te nesta respeitável moradia dos 50, casa a que muita gente chama tardiamente de meia-idade, acreditando que mais 50 estão garantidos. No teu caso, diria que - pelo menos - mais 150".

"És o homem que mais vezes vi saudar pessoas de quem gosta com um soberbo e otimista 'nunca morras!', mas no teu caso sei que isso só pode acontecer. A vida só pode assegurar que todas as ideias incríveis que esguicham de ti, qual aparelho de rega, terão o devido tempo para serem postas em prática. De algumas tive a honra de fazer parte, desde 'O Perfeito Anormal ao Nuno & Nando'", acrescentou.

De seguida, recordou que foi Fernando Alvim que o ajudou a conhecer a atual namorada, Teresa.

"É que se há coisa que este homem consegue é fazer projetos acontecer. Um dos mais recentes: fazer-me reencontrar o amor. Foi ele que um dia me mandou uma mensagem dizendo 'há uma amiga minha que adorava conhecer-te e que gosta muito de ti'. Foi a ele que, cético e amargo respondi: 'Mas gosta como se gosta de urso de peluche, não?'. E foi ele que me respondeu: 'Creio que não'. A seguir, foi a correr dizer à Teresa para tornar o perfil pessoal dela público temporariamente. Foi aí que vi a Teresa pela primeira vez e foi graças ao Alvim que, nesse dia, conversei com ela pela 1a vez - um chat que começou ao fim da tarde e acabou a meio da madrugada", lembrou.

"É por estas e por outras que o Alvim é um tesouro nacional, começando por ser um tesouro para os seus amigos", rematou.

