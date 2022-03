Fernanda Serrano foi este sábado a grande protagonista do programa 'Conta-me', da TVI, no qual foi entrevistada por Maria Cerqueira Gomes.

A atriz, atualmente com 48 anos, passou em revista a sua carreira e recordou os momentos mais marcantes da sua vida, incluindo o divórcio de Pedro Miguel Ramos.

Fernanda Serrano tem nos pais o seu maior exemplo e sempre sonhou ter um casamento como o deles, que dura há já 50 anos. "Gostaria muito de ter tido isso para mim [um casamento como o dos pais], eu acreditava mesmo que tinha encontrado isso", nota, sem medo de assumir que "foi difícil" perceber que isso não havia acontecido.

Ainda assim, a atriz assegura que aprendeu a olhar para o divórcio como algo que tinha de acontecer e não como "um fracasso". Até porque, garante, tentou de tudo para fazer a relação durar e não tomou de "ânimo leve" a decisão de separar-se de Pedro Miguel Ramos depois de 15 anos de vida em comum.

"Consegui esvaziar o saco das possibilidade e isso dá-me tranquilidade calma e certeza de que fiz tudo bem", realça, referindo-se ao fim da união da qual resultaram quatro filhos em comum.

Quanto ao facto de ter recentemente voltado a encontrar o amor ao lado do personal trainer Ricardo Pereira, Fernanda explica que o amor surgiu de forma natural e sem estar à espera.

"Nada me apeteceu mais na altura [do divórcio] do que ter estado sozinha com os meus filhos", até ao dia em que voltou a apaixonar-se e, como mulher que continua a acreditar no amor e no casamento, não fechou as portas a nada.

Ainda que esteja feliz e apaixonada, a atriz prefere, pelo menos para já, dividir o tempo entre a relação e os filhos sem incluir o parceiro na dinâmica familiar e separando os dois lados da sua vida. Algo que, assume, pode vir a mudar no futuro.

