Fernanda Serrano e José Condessa serão mãe e filho em 'Cacau', a nova novela da TVI, que já está a ser gravada.

Foi a própria atriz que, nas stories do Instagram, revelou a relação que a sua personagem terá com a do jovem colega de profissão.

"Já vos disse que estou muito feliz por ter este filho doce, lindo e talentoso a trabalhar comigo neste nosso projecto bonito? Acabámos de fazer cenas lindas agora… rir para não chorar!", escreveu Fernanda na legenda de várias fotografias dos bastidores.

A produção, que contará a história de uma chocolateira, tem vários nomes de luxo no elenco, tais como Alexandra Lencastre, Diogo Amaral e Paulo Pires. Os protagonistas serão José Condessa e Matilde Reymão.

