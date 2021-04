Fernanda Serrano dividiu esta quinta-feira com os seus seguidores do Instagram aquele que é o seu acordar habitual. A atriz, de 47 anos, gravou-se minutos depois do despertar e partilhou as imagens na sua conta oficial de Instagram.

"Acabada de acordar... Não apetece sair daqui, mas tem de ser. Vamos lá. Bom dia", pode ler-se na legenda do vídeo partilhado pelo rosto da TVI.

Sem maquilhagem, Fernanda Serrano deu provas que até ao despertar a sua beleza se mantém. Concorda?

