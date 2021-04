As redes sociais já começaram a 'encher' com imagens que assinalam o Dia do Beijo, que se comemora esta terça-feira, 13 de abril. Fernanda Serrano, por exemplo, não deixou passar em branco este dia e fez questão de destacar o mesmo no Instagram.

Ao lado de um conjunto de imagens onde aparece com vários amigos e família, a atriz escreveu: "Hoje é dia internacional do beijo! Aqui alguns dos muitos beijinhos que recebi! Outros estão aqui comigo... beijinhos a todos".

Uma publicação que rapidamente captou a atenção dos seguidores. Veja as imagens e todas as reações às mesmas na publicação abaixo:

