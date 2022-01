Fernanda Serrano foi esta quinta-feira, 20 de janeiro, surpreendida com uma memória feliz do passado. A atriz deparou-se com uma fotografia de uma peça de teatro que protagonizou ao lado de Pedro Lima.

"A fotografia que me apareceu hoje nas memórias do meu álbum… saudades", lê-se na legenda do registo, que acabou por deixar o coração de Fernanda apertado de saudades.

Pedro Lima, recorde-se, morreu a 20 de junho de 2020. Tinha 49 anos.

