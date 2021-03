Esta terça-feira, Fernanda Serrano começou o dia com uma mensagem inspiradora nas redes sociais, na qual falou daquilo que mais valoriza na vida: a companhia dos quatro filhos.

"Quero isto todos os dias da minha vida! Amor, sorrisos, saúde e sol! Queremos todos, não é? Um bom dia envergonhado a todos os corações de gente boa", escreveu na legenda de imagens em que aparece com os filhos.

Fernanda Serrano, Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana surgem em mãos dadas à beira-mar, como pode ver abaixo.

Recorde-se que os quatro filhos da atriz nasceram do antigo casamento com Pedro Miguel Ramos. A união terminou em 2019. Atualmente, a atriz vive um romance com o personal trainer Ricardo Pereira.

