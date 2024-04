Fernanda Serrano esteve a trabalhar este sábado, dia 6 de abril, na TVI. A atriz substituiu Maria Cerqueira Gomes e apresentou o programa 'Em Família' ao lado de Ruben Rua.

Nas stories da sua página de Instagram, a atriz mostrou que a filha mais nova, Caetana, preparou-lhe um lanche e com direito a um carinhoso bilhete.

"Amo-te muito, mamã. Espero que gostes do que eu pus na lancheira. És a melhor mãe do mundo. Caetana", podia ler-se no bilhete em forma de coração. Veja no vídeo da galeria.

De recordar que além de Caetana, Fernanda Serrano e o ex-marido Pedro Miguel Ramos são também pais de Santiago, Laura e Maria Luísa.

