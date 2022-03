Fernanda Serrano quase deixou os fãs na dúvida sobre uma possível gravidez. Esta quarta-feira a atriz partilhou uma fotografia onde posa com uma barriguinha de grávida, mas na verdade uma barriga falsa.

A personagem de Fernanda na novela 'Quero é Viver' está grávida e a imagem partilhada foi captada nos bastidores da trama, mas serviu para a atriz matar saudades da época em que realmente esteve de esperanças.

"Saudades das minhas barrigas gigantes e lindas! Dos momentos mais bonitos e felizes da minha vida! Este sorriso é para todas as mulheres e mães guerreiras deste mundo", declara na legenda do registo.

Recorde-se que Fernanda Serrano é mãe de quatro filhos, Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana. As crianças resultam todas do casamento, entretanto terminado, com Pedro Miguel Ramos.

