Mickael Carreira lançou recentemente o tema 'Tempo de Seguir', que conta com a participação do irmão, David, e de Tierry. Uma música que a mãe, Fernanda Antunes, voltou a promover na sua página de Instagram.

Numa nova publicação que fez na rede social este sábado, a ex-mulher de Tony Carreira escreveu: "Novo hit de verão do Mickael Carreira com o David Carreira e Tierry. Quero todos a ouvir!! Com a participação no videoclipe destes meninos muito queridos. Já saiu um 'challenge' de dança e quero ver todos a fazerem!! Podem ir ao YouTube e comentar com a vossa opinião".

Partilha que chega no mesmo dia em que Fernanda Antunes esteve no programa de Fátima Lopes, 'Caixa Mágica', para conhecer uma jovem fã das músicas da falecida filha, Sara Carreira.

Também este sábado, 25 de junho, foi transmitida na TVI, no 'Conta-me', a entrevista de Manuel Luís Goucha com Mickael Carreira.

