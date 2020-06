Rita Pereira tirou uns dias de férias para rumar até ao sul do país com a família. A atriz fez-se acompanhar do namorado, Guillaume Lalung, o filho de ambos, Lonô, do enteado e ainda a sua irmã, Joana.

A fazer companhia à atriz juntou-se uma outra família conhecida: a família de Nelson Freitas. O músico, que é amigo de longa data de Rita Pereira, fez-se acompanhar da mulher e dos dois filhos.

Juntos na mesma casa de férias, o grupo reuniu-se esta terça-feira para a fotografia oficial destas férias em família. Uma imagem que ficará guardada para mais tarde recordar.

