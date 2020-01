Rita Pereira não podia ter começado o ano de melhor maneira. A atriz viajou juntamente com o namorado até Tulum, no México, tendo tido a oportunidade de desfrutar de cenários paradisíacos e aventuras no local.

No entanto, e como tudo o que é bom na vida, também estas férias já chegaram ao fim, conforme a artista evidenciou na sua conta de Instagram.

"E pronto, lá chegou a hora de dizer até já México, até já Tulum, até já Selina", lê-se na legenda da imagem.

Recorde as fotografias desta escapadela na galeria!

