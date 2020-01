Rita Pereira fez subir a temperatura na sua conta oficial de Instagram com as novas fotografias das suas férias no México. Imagens onde o corpo torneado da atriz, e em particular o seu rabiosque, voltou a estar em destaque.

Na primeira fotografia de que falamos, Rita surge ao lado do namorado, Guillaume Lalung. Os dois posam de forma sensual, com o frânces a prender a atenção dos fãs por surgir com a mão no rabiosque da companheira.

A esta foto seguiram-se muitas outras onde a estrela das novelas da TVI exibe a sua excelente forma física em biquíni.

Veja as imagens na galeria!

