Com as férias pelo Algarve a terminar, Cláudia Vieira decidiu destacar junto dos seguidores da sua página de Instagram algumas maravilhosas paisagens do sul do país.

A atriz e apresentadora aproveitou estes últimos dias para descansar com a família e recarregar energias, momentos que tem vindo a partilhar com os fãs.

"Estes dias pelo sul estão a terminar mas as paisagens vão registadas", escreveu na mais recente publicação que fez na madrugada desta sexta-feira, 6 de agosto.

