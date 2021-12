Dois dias depois de ter anunciado que está grávida do segundo filho, Inês Folque quis esta quinta-feira, dia 2, fazer um agradecimento aos seus seguidores do Instagram. A apresentadora, casada com Gonçalo Ribeiro Telles, mostra-se grata pelo carinho e amor recebido desde que tornou pública a novidade.

"Obrigada por todas as mensagens e comentários queridos à partilha que fiz na terça-feira. Mesmo", afirma.

Inês, que já é mãe de Tomás, de quase dois anos, realçou ainda o facto de estar radiante por já não ter de esconder a barriguinha de grávida.

"Super feliz por já não ter de procurar o ângulo certo para não descobrirem a gravidez aqui no Instagram e surpreendida por ter recebido algumas mensagens a dizer que já andavam desconfiados nos stories. Como assim? Achei que estava a ser bem sucedida", brinca Inês.

