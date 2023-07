Não é só a família real britânica que está em festa. Félix, neto da rainha Margarida da Dinamarca, completa 21 anos este sábado, dia 22 de julho.

O segundo filho de Joaquim e da primeira mulher, a condessa Alexandra, perdeu o título real no início do ano, assim como os seus três irmãos. No entanto, não deixou de ver o seu aniversário ser assinalado pela casal real.

"A Sua Excelência o Conde Félix faz anos hoje e completa 21 anos", pode ler-se na legenda de duas fotografias do jovem que foram publicadas na página oficial de Instagram da casa real dinamarquesa.

De acordo com a Hola!, Félix tem seguido os passos do irmão Nicolás e estuda na Copenhagen Business School. Além disso, também estreou-se no mundo da moda em fevereiro de 2020, quando posou para as câmaras enquanto dava a cara pela coleção 'Reflect' da Georg Jensen.

