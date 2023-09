Este fim de semana o rei Felipe VI reservou o sábado, dia 23, para viajar até Saragoça e reunir-se com a filha mais velha, a princesa Leonor, que ingressou no passado dia 17 de agosto na Academia Militar daquela região.

No entanto, antes da visita, que aconteceu da parte da tarde - e da qual não foram divulgadas quais imagens - o rei parou num restaurante local para almoçar.

Felipe VI esteve com uns amigos, entre os quais se encontravam alguns militares, no restaurante Tajo Bajo, que mais tarde publicou uma foto do rei com o staff no Instagram.

Foi o próprio chef que relatou ao jornal Heraldo de Aragón que o local recebeu uma reserva para um almoço de 30 pessoas, mas que desconheciam que o rei fizesse parte do grupo.

"Não sabíamos nada e meia hora antes vieram dois escoltas para nos dizerem que vinha o rei", comentou. "Perguntei-lhes se queriam que mudasse alguma coisa e disseram-me que não era preciso", afirmou, antes de revelar que foi o próprio rei quem lhe contou que estava ali porque ia visitar a filha.

"Disse-me que ia visitar a princesa Leonor à Academia Militar", contou.

