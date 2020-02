A edição da revista 'Cristina' de fevereiro é dedicada ao amor. Contudo, também conta com uma entrevista surpreendente a Felipa Garnel, ex-diretora de programas da TVI. Foi precisamente sobre esta experiência que a entrevistada teve a oportunidade de falar, revelando-se magoada por não ter tido a oportunidade de mostrar o que realmente valia.

"Cedo tive noção que ia ser uma coisa temporária, mas isso não me fez desacelerar nem trabalhar menos. Não me fez não tentar dar o meu melhor", realçou, sublinhando que esta foi uma ideia que se tornou mais sólida quando se soube que a venda do canal iria ser mais breve do que se pensava.

Garnel reflete ainda sobre a diferença de perspetivas que surgiram aquando a sua contratação: "Sentiram que podia trazer coisas novas. (...) Trazia uma maneira diferente de olhar para a televisão. Sou muito pela televisão em direto e pela verdade. Mas, muitas outras [pessoas], sentiram que era inexperiente e tinha falta de confiança em mim. E não deram a oportunidade de eu mostrar", lamenta.

Felipa garante ainda que nunca teve medo de arriscar e que eram estes os seus planos para os horários mais disputados da televisão. "Tinha um projeto para as manhãs que rompia completamente com estas manhãs. Tinha um projeto para as tardes que era mais megalómono, mais difícil de fazer. (...) Havia uma série de coisas que era preciso romper e eu não tinha medo de o fazer", adianta.

Questionada por Cristina sobre o que é que retirava desta experiência, Felipa afirmou: "Por um lado, saio mais rica enquanto pessoa, saio com uma experiência que não tinha. Por outro, ninguém gosta de apostar e deixar as coisas a meio. E deixei imensos projetos a meio".

Felipa confessou igualmente que ficou com uma certa tristeza por não ter continuado.

Nesta conversa, Felipa Garnel ainda falou de outros aspetos da sua vida, a nível pessoal e enquanto mulher. A conversa completa poderá ver na edição referida.

Leia Também: Felipa Garnel, ex-diretora da TVI, chora em confissão a Cristina Ferreira