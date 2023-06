Fernando Rocha não poderia ser um pai mais orgulhoso. Conforme o humorista destacou na sua página de Instagram a filha, Catarina Rocha, de 18 anos, terminou o Ensino Secundário, conquista que o deixou muito feliz.

"Missão cumprida, os meus dois filhos estão preparados para este mundo que o considero uma merda cheio de contratempos e dificuldades, repleto de hipocrisia, falsidade e falta de valores", começa por refletir.

"Para um mundo destes tememos sempre o futuro dos nossos filhos, eu não sei o futuro, mas sei bem o que fiz no passado e o que fiz como pai foi ter dado o meu melhor, dentro das condições que tive e o resultado é este: dois filhos que me orgulho e a minha mais nova graduou-se hoje", afirma.

"Olho para ela e encho-me de tanto orgulho, que me arrepio e emociono. Estou tão feliz, só queria que o meu pai tivesse hoje a assistir à cerimónia. Era ele que a ia buscar a casa, levava à escola, ia buscar à escola, fazia os deveres da escola com os netos e entregava-os em casa, prontinhos para brincar, jantar e dormir. Nunca me pediu nada, nem o dinheiro da gasolina. Quanto é que isto vale? Para ti pai, 'CONSEGUIIIIIMOS CARAAAAA***, A NOSSA MENINA ESTÁ GRANDE, LINDA, EDUCADA E RECOMENDA-SE. ESTOU A REBENTAR DE FELICIDADE", completa, recordando o pai, que morreu em 2013.

