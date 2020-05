Katia Aveiro usou as suas redes sociais para esta quinta-feira anunciar aos seus seguidores que decidiu encerrar o restaurante do qual era dona em Gramado, no Brasil.

"Informamos clientes, amigos e seguidores que encerramos nossas atividades em Gramado", anuncia a empresária, que decidiu agora dedicar-se à comunicação digital apostando num curso onde está a aprender a tornar-se uma influencer digital de sucesso.

"Em breve, estaremos anunciando novidades. Continue nos prestigiando nos acompanhando aqui pelo Instagram e fique por dentro de tudo o que o restaurante Casa Aveiro está a preparar para vocês", pode ainda ler-se no comunicado partilhado pela irmã de Cristiano Ronaldo.

