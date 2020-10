Foi há precisamente um ano que Inês Aires Pereira deu as boas-vindas à primeira filha, a pequena Alice, que nasceu no dia 26 de outubro de 2019. Uma data que a atriz destacou na sua página de Instagram logo pela manhã, recordando o parto difícil.

"Fazer as pazes com o meu parto foi um processo que já comecei há algum tempo. O dia ainda agora começou e sinto que já subi uns degraus ao encontro dessa paz. Ontem comecei a reviver o dia do parto. Dei por mim a meio do espectáculo a pensar 'agora há um ano já estava a encolher-me pelos cantos da casa como um animal'. Hoje acordo e penso 'já nasceu!'. E de repente sinto que há mais paz, porque correspondendo ou não às minhas expectativas, com mais ou menos sofrimento, ela nasceu! Ela está viva, feliz e saudável. E esse é o grande objectivo não é?", começou por destacar na legenda de um vídeo que reúne imagens únicas da altura em que a pequena Alice nasceu.

"O meu parto (meu não, nosso) fez parte do processo, não o posso mudar. Mas posso, sim, mudar a forma como olho para ele e aprender algumas coisas. Então hoje, ele não é mais um quadro preto, escuro, que só de olhar me dá um tremorzinho na barriga. Hoje ele tem mais cor, não muita... mas vai ficar coloridão porque, porra, já viram a minha filha? Ela é um arco-íris! E agora falando a partir do momento em que estou consciente, a pô-la na mama a primeira vez até hoje, só sei dizer: QUE VIAGEM! Amo-te, meu coelhito e amo-te, meu amor", rematou.

