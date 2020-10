A uma semana da filha completar um ano, Inês Aires Pereira recordou junto dos seguidores da sua página de Instagram a gravidez.

"Estou em tic-tac para a próxima segunda-feira! A Alice vai fazer um ano! Desde que começou este mês, não há um dia que não vá à galeria do telefone, mais precisamente, 'outubro 2019' e não chore de emoção", começou por escrever na legenda de duas imagens que destacam uma sessão fotográfica que fez pouco antes do nascimento da filha.

"Ainda não arranjei as palavras certas para o que sinto porque é muita coisa! E muita coisa, muito forte! Há um ano estava assim, o David diz que eu já estava farta, mas eu não me lembro dessa parte. Lembro-me de estar feliz, bonita e muito ansiosa para viver o parto. Tive muita sorte com a minha gravidez, sei disso! E agora tenho muita sorte com esta minha filha", destacou de seguida.

"Devo ter sido muito maltratada numa vida passada e agora estou a ter a recompensa! É caso para dizer: GRATA! Ahhhhh!!! Outra coisa, façam zoom no tetão! Uffff, que saudades", rematou.

