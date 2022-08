De fato de banho e com saltos altos, um look completamente preto, na praia, foi assim que Jessica Simpson se despediu das férias "românticas" no México.

"Vou sentir falta disto", confessou ainda na publicação que fez na sua página de Instagram, esta quarta-feira.

"Adeus, Cabo San Lucas", terminou, referindo-se ao local onde desfrutou de uns dias de descanso.

