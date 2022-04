Jessica Simpson viveu recentemente um episódio constrangedor num dos restaurantes da cadeia de fast food Taco Bell ao ver o cartão rejeitado quando tentou fazer o pagamento de uma refeição.

"Estou a esgotar a minha conta bancária. Não tenho cartão de crédito. Pensei em pagar com dinheiro. Fui ao Taco Bell no outro dia e o meu cartão foi rejeitado. Estou com os trocos contados", afirmou em declarações ao programa 'The Real'.

Simpson adiantou que recentemente investiu todas as finanças na sua marca de roupa, uma vez que pretende começar a lançar peças de homem e criança.

A cantora, de 41 anos, é casada com Eric Maxwell Johnson e é mãe de três crianças: Maxwell, de nove anos, Ace, de oito, e Birdie, de três.

