Fátima Lopes esteve em Fátima para apresentar uma obra de Francisco Marques e fez questão de visitar, de novo, o Santuário.

Na sua página de Instagram, a apresentadora da SIC decidiu mostrar algumas imagens deste dia, partilhando assim mais um pouco do seu dia-a-dia com os fãs.

"No regresso de um dia de gravações para o 'Caixa Mágica', fiz uma paragem em Fátima para apresentar, juntamente com o Padre João, o livro 'O amigo de Francisco' a convite do Francisco Marques", começou por relatar.

"E, estando nesta cidade, não podia deixar de visitar o Santuário para agradecer a Nossa Senhora. Aqui sinto sempre uma imensa paz", completou.

