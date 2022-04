O programa 'Caixa Mágica', da SIC, está a dar a oportunidade de Fátima Lopes viver momentos inesquecíveis. É o caso da 'aventura' que viveu ao lado de Diogo Piçarra, que será convidado na emissão de sábado, 9 de abril.

A apresentadora contou nas redes sociais que o músico a ensinou a andar de skate durante as gravações que aconteceram esta quinta-feira.

"O Diogo Piçarra há muito que deixou de ser apenas um músico e cantor que adoro. É um amigo e uma pessoa que admiro pela humildade e simplicidade. Gostamos muito de ter tempo para conversar. E hoje, para além da ótima conversa que tivemos, o Diogo ensinou-me a andar de skate. Como é que acham que correu?", escreveu na sua página de Instagram.

As palavras de Fátima Lopes acompanham uma foto em que aparece em cima do skate de mão dada com o músico.

