Com o ano de 2021 com várias novidades anunciadas, a despedida de Fátima Lopes das tardes da estação é uma das mudanças que o canal prometeu logo para o início do próximo ano.

Um tema que esteve em destaque este sábado, durante o 'Em Família'. Em conversa com Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira, a apresentadora afirmou que "não é nada agarrada ao passado".

E sobre a última transmissão do programa de 'A Tarde é Sua', Fátima confessou que "talvez verta uma lágrima". "[Foram] dez anos de 'A Tarde é Sua'. [...] Foi maravilhoso, com uma equipa fantástica, pessoas incríveis que conheci, e todas as pessoas que passaram pelo programa deixaram um bocadinho em mim. Portanto, agora siga", destacou ainda.

