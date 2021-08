Há um novo capítulo nas férias de verão de Fátima Lopes. A apresentadora tem aproveitado as últimas semanas para conciliar pequenos apontamentos profissionais com dias de descanso, tal como fez esta semana ao rumar ao Alto Douro Vinhateiro.

"Foi um dia cheio. Acordei no Agroturismo Terraços de Baco, com uma paisagem incrível. Queria conhecer o Vale do Tua, no Alto Douro Vinhateiro e a viagem decorreu no concelho de Carrazeda de Ansiães, que tem muito para visitar", começa por contar Fátima na sua conta oficial de Instagram, onde partilhou um conjunto de imagens que marcaram este dia especial.

"A beleza do Tua deixou-me sem palavras e a forma apaixonada com que cada um falava da sua terra, tocou-me profundamente. Tudo o que vi e vivi aqui, ficará para sempre no meu coração", acrescenta, mostrando-se absolutamente rendida à região.

