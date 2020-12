Na última semana do ano, Fátima Lopes mostrou-se descontraída nas redes sociais com uma fotografia em que aparece com o rosto ao natural a posar junto do cão, Brownie, que é já uma estrela nas suas redes sociais.

O registo não passou despercebido aos internautas e foi alvo de grandes elogios na caixa de comentários.

Se muitos destacaram palavras de carinho à beleza da apresentadora, outros não deixaram de se mostrar enternecidos com o companheiro de quatro patas.

"Passeios cheios de afeto", escreveu Fátima Lopes na legenda do registo. Veja abaixo.

Leia Também: Fátima Lopes apresenta Mariana: "É uma das minhas filhas adotivas"