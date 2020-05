Em casa de Fátima Lopes há razões para festejar. A apresentadora da TVI completa 51 anos esta quarta-feira, 13 de maio, data que não será celebrada a abraçar todos os que mais ama, por causa da pandemia da Covid-19, mas que não deixou de destacar a mesma nas redes sociais.

"Hoje completo 51 anos e sinto acima de tudo uma profunda gratidão pelos valores que os meus pais me passaram e dos quais o meu coração é feito. E aquilo de que mais me orgulho no meu caminho e no meu trajeto, é ter sabido aprender com as pancadas da vida, ter aceite que tudo faz parte do meu caminho e ter a certeza de que amanhã serei melhor pessoa do que sou hoje. Porque esse é o meu maior objetivo", começou por escrever na sua página de Instagram, fazendo referência a uma reflexão sobre o aniversário que partilhou no seu blogue.

No texto, Fátima Lopes refere que este ano "o aniversário tem um sabor especial". "É o mais minimalista possível, mas com o máximo significado em todos os gestos, em todos os momentos, em todas as partilhas", destacou.

"Sinto que estes meus 51 anos são o reforçar deste sentimento de que amar é estar presente. É estar presente sempre e de formas muito diferentes. Se não puder ser estar presente de corpo e alma, que seja só de alma porque já percebemos que mesmo à distância, conseguimos sentir a intensidade do amor daqueles que nos têm nos seus corações", continuou.

Para ver o texto na íntegra, clique aqui.

Recorde-se que Fátima Lopes é mãe de dois filhos, Beatriz e Filipe.

Neste dia especial, reunimos algumas imagens da apresentadora da TVI junto da família. Veja na galeria.

Leia Também: Fátima Lopes vive "experiência que jamais esquecerá"