Fátima Lopes começou a manhã de quinta-feira, 13 de outubro, com uma notícia que a deixou de coração apertado. Morreu Chico Chicaia, amigo próximo da apresentadora.

Chico Chicaia é o homem que Fátima Lopes conheceu nas ruas de Lisboa "quando era sem abrigo" e que deixou que a apresentadora o levasse para a Comunidade Vida e Paz, "para iniciar a sua recuperação".

"Eu e o Chico criámos uma relação muito forte. Chamava-me madrinha, por o ter desafiado a sair da rua e continuar a acompanhar todos os passos da sua vida, ajudando em tudo o que podia", recordou a apresentadora, lembrando o amigo como "um homem bom, um verdadeiro colega e um homem de família".

Fátima Lopes conta que o amigo Chico "concretizou o sonho de recuperar os seus documentos e com isso poder trabalhar e ser um cidadão pleno. Cumpriu todo o programa de recuperação e integração e estava já a viver num apartamento e a trabalhar. Mas a doença pregou-lhe uma rasteira e em pouco mais de dois 2 meses, venceu-o".

"Profundamente triste" com a partida do amigo, Fátima Lopes lamenta "não ter conseguido concretizar o seu último sonho: levá-lo à terra natal, São Tomé e Príncipe, para reencontrar os filhos que lá vivem".

"Para mim o Chico é e será sempre, um homem inspirador. Alguém que eu tive o privilégio de conhecer e de fazer parte da sua vida. Alguém que entendia que a vida tinha de ser vivida sempre com um sorriso, independentemente dos desafios que nos colocava. Vou ter saudades tuas, Chico. Principalmente do teu abraço", terminou, juntando à sua partilha um conjunto de fotografias ao lado do inspirador Chico Chicaia.

