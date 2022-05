Fátima Lopes está novamente apaixonada e, quatro anos depois do divórcio, surgiu pela primeira vez em público ao lado do atual namorado, Jorge Cristino.

O romance deu que falar depois do político do Partido Socialista marcar presença na apresentação do último livro de Fátima Lopes, 'Faz o que o teu coração pede', e se ter sentado na fila da frente, ao lado de Beatriz, filha da apresentadora.

Depois do namoro ter sido avançado pela imprensa nacional, foi tema no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, esta segunda-feira, onde os comentadores elogiaram a postura discreta de Fátima Lopes quanto à vida privada.

A apresentadora já tinha também partilhado uma imagem do companheiro numa sequência de fotografias registadas durante a apresentação do livro.

Esta é o primeiro romance conhecido de Fátima Lopes desde o divórcio com Luís Morais, em 2017, com quem foi casada 12 anos. O ex-casal tem um filho em comum, Filipe, de 13 anos, e a apresentadora é ainda mãe de Beatriz, de 22, fruto de uma relação anterior.

