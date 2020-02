Na passada sexta-feira, no âmbito da 'Máquina da Verdade', um espaço do seu programa da TVI, Fátima Lopes aconselhou um casal que recebeu. O tema? As sogras.

"As sogras são para ficar fora das relações", começa por referir.

"Para o bom e para o mau. Há uma coisa que se chama relação entre marido e mulher e aí as mães, as sogras, não têm de opinar, nem entrar. Elas fazem a gestão da casa delas e nós a gestão da nossa casa", continua.

"Já não vive com a sua mãe, vive com a sua mulher. Não deixem que outras pessoas entrem na vossa relação", completou.

Eis o momento.

