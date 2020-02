Esta sexta-feira, já contagiada pelo espírito de fim-de-semana, Fátima Lopes desfrutou de um momento de brincadeira antes de entrar no ar.

A apresentadora esteve "a jogar às escondidas" com a equipa do programa 'A Tarde é Sua', como mostrou nas redes sociais com uma fotografia na qual aparece atrás de uma planta.

Será que foi encontrada?

Leia Também: Os conselhos de Fátima Lopes para viver "o luto de um grande amor"