"As eleições presidenciais aproximam-se e é importantíssimo exercer o nosso direito de voto. É a melhor forma de marcar a nossa posição e contribuir para a democracia", foi com estas palavras que Fátima Lopes começou por se dirigir aos fãs, na legenda de um vídeo que publicou na sua página de Instagram, esta sexta-feira.

No entanto, não deixa de destacar também: "Saia com todas as precauções, respeite todas as medidas de segurança, mas vá votar".

No vídeo, a ex-apresentadora da TVI frisou: "Queria fazer-vos um apelo. É muito importante no domingo [24 de janeiro] votar. É um dever, mas também é um direito. O vosso voto é mesmo importante. Sabemos todos as circunstâncias que estamos a viver, por isso, sejam cautelosos, respeitem todas as medidas de segurança para poderem exercer o vosso voto sem pôr em risco a vossa saúde e a dos outros". Veja o vídeo na galeria.

