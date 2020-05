Rita Ferro Rodrigues aproveitou a quarentena para uma inesperada mudança de visual. Com a ajuda da sua cabeleireira, a apresentadora deu destaque aos cabelos brancos que surgiram nos últimos meses e apostou assim num look natural e diferente do habitual.

Esta quinta-feira, dia 14, a apresentadora voltou a partilhar com os seguidores uma fotografia onde mostra o resultado final desta sua nova imagem e os comentários deixados na publicação não deixam margem para dúvidas: os seguidores estão a adorar.

"Adoro o cabelo", "a cor está incrível", "adoro o novo look" ou "poderosa", são alguns dos elogios que mais se repetem.

Embora a maioria dos fãs tenha aprovado esta mudança de visual, existem ainda algumas opiniões contrárias. "Não acho que seja a tua melhor versão", lamenta uma internauta. "Parece que envelheceste 10 anos", reagiu uma outra fã.

E o leitor, o que achou desta mudança de visual?

