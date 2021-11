Mais de 125 fãs estão a processar Travis Scott em 750 milhões de dólares (cerca de 660 milhões de euros) pelo incidente no festival Astroworld, que resultou em dez vítimas mortais e centenas de feridos.

A ação, movida pelo advogado Tony Buzbee de Houston - que já estava a representar pelo menos 35 vítimas do espetáculo -, acusa Scott e os organizadores do festival de "negligência" pelo caos causado pela multidão a 5 de novembro.

O processo nomeia a Live Nation, Epic Records Drake e Apple como réus pelo envolvimento na organização do festival, e Tony Buzbee planeia entrar com outro processo com mais 100 demandantes nos próximos dias.

No processo, cita o Daily Mail, o advogado refere que "nenhuma quantia de dinheiro pode trazer de volta a vida humana", mas pode tentar "ajudar ou compensar os danos e perdas sofridas".

