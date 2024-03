Travis Kelce ficou no centro das atenções depois de o TMZ ter divulgado um vídeo onde aparecia ao telemóvel durante um concerto de Taylor Swift.

O vídeo terá sido captado por uma pessoa que estava no público, que escreveu junto das imagens: "A dar apoio à namorada".

Assim que o vídeo se tornou público, os fãs do casal rapidamente saíram em defesa do jogador de futebol americano.

"São poucas as pessoas que ficam quatro horas seguidas sem olhar para o telemóvel, por isso deixem-no em paz", escreveu um internauta. "Essa foi literalmente a única vez que o vi com um telemóvel na mão", comentou outro. "Ele pode estar ao telemóvel por um segundo, mas continua a dançar, por isso sim, é um namorado que a apoia", destacou um outro seguidor, como relata o Page Six.

