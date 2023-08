Centenas de fãs de Taylor Swift invadiram o local da receção do casamento do produtor musical Jack Antonoff e da atriz Margaret Qualley na última sexta-feira, dia 18, quando foi divulgada a informação de que a cantora se encontrava no local.

O produtor, de 39 anos, e a atriz, de 28, casaram-se no último sábado, dia 19 de agosto, tal como já lhe tínhamos dado conta e pode ler aqui, mas antes viveram um momento caricato.

Na véspera do enlace, a polícia foi chamada ao local onde decorria o jantar de receção, em Long Beach Island, New Jersey, depois de se saber que Taylor Swift se encontrava no local, o que levou centenas de fãs da cantora a invadirem o espaço.

O momento rapidamente tornou-se viral nas redes sociais, com a partilha de diversos vídeos deste insólito episódio no Twitter e no TikTok.