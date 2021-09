O concerto de Olivia Rodrigo no passado sábado, no iHeartRadio Music Festival, em Las Vegas, contou com um momento muito agitado na plateia.

Um vídeo viral que foi partilhado no TikTok mostra duas fãs da cantora numa acesa discussão que acabou em agressões e com outras pessoas a separá-las em pleno espetáculo.

Um momento que aconteceu quando a artista cantava o tema 'drivers license'. "Estávamos apenas a tentar curtir [o concerto] da Olivia Rodrigo", pode ler-se no vídeo que rapidamente se espalhou pela Internet. Veja abaixo:

