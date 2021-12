Os fãs de Hilary Duff acreditavam que a figura pública estava grávida do quarto bebé. Isto porque a estrela de 'How I Met Your Father' publicou uma fotografia em que aparece ao lado do marido num avião e escreveu: "Nós os três".

Perante as palavras, os seguidores não tardaram a acreditar que a família estava prestes a aumentar de novo. No entanto, o marido de Hilary, Matthew Koma, fez questão de esclarecer que as especulações são falsas.

Na imagem o casal surge sentado lado a lado num canto da imagem, sentado num outro banca mais atrás, pode ver-se Stephan Jenkins dos Third Eye Blind. E era ao músico que a celebridade se referia quando disse "nós os três".

"Ela está a referir-se ao Stephan Jenkins que está sentado atrás de nós", explicou Matthew Koma.

De recordar que Hilary Duff e Matthew Koma são pais de Banks Violet, de três anos, e Mae James, de oito meses. A celebridade é também mãe de Luca Cruz, de nove anos, do casamento anterior com Mike Comrie.

Leia Também: Hilary Duff mostra fotos da família no fim de semana de Halloween