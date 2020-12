Rita Marrafa de Carvalho usou a sua conta no Twitter para criticar a entrevista que foi dada na semana passada por Cristina Ferreira no 'Jornal das 8'. O grande tema foi o novo livro da apresentadora, 'Pra Cima de Puta', onde esta chamou a atenção para o problema do bullying nas redes sociais.

"Se um administrador da RTP escrevesse um livro e fosse convidado em estúdio no Telejornal, ia cair-nos tudo em cima... (e bem...) Um noticiário é para se dar informação, notícias e dados de interesse público. Vou sozinha... não se preocupem", afirmou.

Questionada em relação ao caso de José Rodrigues dos Santos, Rita esclareceu: "JRS nunca foi a estúdio falar durante largos minutos sobre o seu livro. Sorry. Sendo que o JRS vende milhões, é o autor mais lido em Portugal, traduzido em dezenas de países e com um filme adaptado a estrear".

Posteriormente, acrescentou: "Quando vi o Ângelo [Rodrigues] a ser atacado nas redes, ou a Rita Pereira a ser gozada ou quando a Patrocínio virou saco de boxe, não a vi dizer nada. A coerência de uma luta vem quando o problema surge. E não apenas quando o problema nos bate à porta. Essa é a questão. Tornar isto em EU".

