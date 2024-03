Meghan Markle não podia ter terminado da melhor maneira o mês de fevereiro.

Prova disso foram as fotografias divulgadas no Instagram por Heather Dorak, uma das amigas com quem fez uma viagem de esqui.

"Uau, que viagem perfeita! O meu coração está tão cheio. As crianças gastaram todas as energias durante o dia e os adultos não aguentaram de tanto rir à noite. Sou uma sortuda no amor por ter amigos maravilhosos!", escreveu na legenda da partilha, na qual se pode ver a duquesa de Sussex.

Kelly McKee Zajfen, outra amiga que também fez parte desta aventura, fez uma partilha sobre a mesma na rede social.

"Que viagem! Obrigada não é suficiente para expressar o que o meu coração sentiu depois desta viagem. O amor dos momentos em família, a aventura e as gargalhadas até doer a barriga tornaram esta viagem inesquecível! Um brinde a mais aventuras com amigos que são como família e que apreciam cada dia", escreveu.

Nos comentários de ambas as publicações são vários os internautas que destacam a felicidade e descontração de Meghan Markle.

Recorde-se que também em fevereiro, Meghan esteve numa outra viagem à neve mas no Canadá, juntamente com o marido, o príncipe Harry, a propósito da próxima edição dos Invictus Games, que acontecerá em Vancouver, em 2025.